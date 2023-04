Tornare al JMuseum con un trofeo tra le mani da apporre in bacheca. E’ principalmente questo l’obiettivo dellache, questa sera, si gioca il passaggio in finale di Coppa Italia contro l’. Tornare a vincere, riabituarsi a vincere prima che passi troppo tempo dall’ultima volta.Oltre al risultato sportivo, però, c’è anche un aspetto economico. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, infatti, qualificarsi alla finale di Coppa Italia vale almenoconsiderato ogni aspetto. Il pass per l’ultimo atto all’Olimpico porta nelle casse dei club 2 milioni a cui aggiungerne altri 2 per l’incasso diviso tra finaliste. Inoltre, le due finaliste accedono di diritto alla final 4 di Supercoppa che, in partenza, porta altri 4 milioni di euro. Un tesoretto, quindi, di cui la Juve, in questo momento storico soprattutto, non vorrebbe privarsi.