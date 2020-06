4









La nuova idea, l'ultima della Uefa: la Champions League a "casa" di Ronaldo. Mercoledì 17 giugno è in agenda l'Esecutivo Uefa per definire i dettagli di Champions ed Europa League. Dalle date - 7/8 fino al 27 agosto - al luogo. La prima opzione per la Champions resta quella di mantenere il torneo integrale con finale a Istanbul, ma ci sono anche nuove idee: le piste alternative portano a Monaco, Ginevra o Lisbona, in Portogallo, la terra di CR7, dove è nato e cresciuto. Dipende anche dalla formula: una final eight avrebbe bisogno di due o tre stadi. Idee in fase di valutazione, con l'Eca protagonista della discussione.