Come racconta Gazzetta,è fiducioso ma allo stesso tempo cauto su: "Pogba – ha spiegato il livornese - a Cremona non ci sarà: è 4-5 giorni che corre, il ginocchio per il momento sta rispondendo bene. Non sono preoccupato nemmeno per Vlahovic. La buona notizia è che Dusan ha appena ripreso un po’ a correre. Ma tra correre e giocare una partita, ce ne passa… Sta seguendo la sua tabella di recupero ed è normale che serva un pochino di tempo".