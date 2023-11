«La Juventus per me è sempre stata casa, sempre stata una questione di famiglia e sempre sarà parte del mio cuore. Sono onorato e molto felice di questo rinnovo. Darò tutto me stesso per questi colori come ho sempre fatto»: così Locatelli ha celebrato l’ufficialità della firma fino al 2028 con leggero ritocco dell’ingaggio (da 2,5 a 3 milioni circa), ribadendo l’amore per il club che ha scelto nell’estate 2021 e con cui non ha ancora vinto nulla. Spera di riuscirci quest’anno, dopo una stagione molto travagliata per le note vicende extra campo. Lo riporta Gazzetta.