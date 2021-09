Nicolò Fagioli è stato l'assoluto protagonista nella vittoria di ieri sera della Cremonese contro il Parma. Per lui, un gol e un rigore guadagnato. Su Instagram, ha festeggiato e mandato un messaggio a due suoi ex compagni: "Una grande vittoria di gruppo contro una grandissima squadra. Molto contento per il primo gol in serie B e per la prestazione di tutta la squadra !È stato un piacere poter rincontrare Felix Correia e Buffon a cui do tutto il mio rispetto per la grande persona e giocatore che è stato e che è tutt’ora".