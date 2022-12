Ora per la Coppa



La Francia ed il nostro Adrien raggiungono la finale di #FIFAWorldCup Complimenti! pic.twitter.com/oiou087Jfj — JuventusFC (@juventusfc) December 14, 2022

Ladi Adrienè in finale ai Mondiali in Qatar. La Juventus tramite i propri canali ufficiali ha voluto subito complimentarsi con il centrocampista francese per il traguardo raggiunto nonostante non fosse nemmeno in panchina per la gara contro il Marocco. Di seguito il post della Juventus.