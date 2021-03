Com'è che si dice? Stringere i denti. Sì, Arthur ha fatto esattamente questo: ha messo il dolore in un angolo e cerchiato il nove marzo sul calendario. E' un appuntamento al quale non può mancare, lavora da settimane con l'unico obiettivo, con un grande e fisso pensiero: aiutare i compagni nel momento di maggior bisogno. Per continuare a cullare il sogno Champions League. LA TERAPIA - Sono stati dunque giorni di attese e speranze, di pareri e soprattutto sensazioni. A queste, e ovviamente ai risultati, si è affidato l'ex giocatore del Barcellona. Che ha accolto il trattamento come una sfida: step dopo step, ha provato a ridurre la calcificazione e ha iniziato a sentire meno dolore. Non è guarito, non totalmente. Anche per questo dovrà continuare il lavoro in questi giorni e sperare che tutto possa andare per il meglio. La gara con il Porto è dietro l'angolo, Arthur ci arriva zoppicando e compensando con una voglia mostruosa. L'ha voluto lui, supportato dal parere dei medici: in Champions potrà essere determinante.