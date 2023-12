Quella contro il Milan non è stata la miglior prestazione dicon la maglia del Frosinone anche se serve molto di più per "cancellare" quanto ha fatto vedere il talento di proprietà della Juve in questi primi mesi sotto la guida di Eusebio Di Francesco. Sei gol, assist e giocate da predestinato che sono state il motivo principale per cui il Frosinone ha fatto così bene fin qui e che hanno attirato l'attenzione in giro per l'Europa, in particolare in Premier League.C'era stata una suggestione in casa Juve di riportare alla Continassa subito il classe 2003. Un pensiero però che non è stato approfondito perché l'idea è di far crescere Matias in una squadra ideale per lui in questo momento fino alla fine della stagione.. La sostenibilità di cui spesso parla Cristiano Giuntoli passa anche dalle cessioni. Lo dimostra quanto successo in estate; nessuna grande uscita e di conseguenza solo una vera operazione in entrata, quella di Weah.Ecco perché ogni offerta che arriverà alla Continassa sarà valutata e poi, nel caso rimandata al mittente. Come già era successo con Vlahovic, sul mercato ma senza essere svenduto. Un discorso che vale a maggior ragione per Soulé. Giusto che la dirigenza valuti eventuali proposte ma per mettersi al tavolo e pensare seriamente di lasciar partire l'argentino, serve una proposta fuori mercato o quasIl Frosinone non è la Juve, certo, ma le prestazioni di Matias sono da Juve.In estate, qualcuno aveva bussato per ingaggiare il 20enne a titolo definitivo. In particolare il Feyenoord ma la richiesta del club era stata chiara.Pensare che Soulé sia incedibile sarebbe ragionare non considerando il momento che la Juve e tutte le altre società in Italia stanno attraversando. Chiedere però che sia trattato - anche sul mercato - come fosse un titolare della Juve che verrà, è il minimo.