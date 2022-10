Due vittorie consecutive per lache hanno riportato un po' di serenità e fiducia nell'ambiente ma che non possono bastare dopo il deludente inizio di stagione. Tra le cose che ancora devono essere migliorate c'è la produttività offensiva. Nonostante, come riporta Tuttosport, nelle ultime due partite di campionato il dato degli expected goals è stato superiore a 5, in complesso la squadra diha prodotto poco di più di 17 xG. Significa in media 1,60 a partita, quasi la metà rispetto al Napoli (2,31).