Le prime uscite stagionali (in amichevole) dellanon hanno lasciato sensazioni particolarmente positive per quanto riguarda la fascia sinistra, dove qualche ragionamento prima delle partite che contano sembra d'obbligo.e Luca, oltre al jolly Mattia, gli attuali "padroni" della corsia, sulla quale si pensava di intervenire già in tempi meno sospetti, anche con la consapevolezza che il brasiliano ex Porto andrà in scadenza tra un anno. Antenne dritte, dunque, anche perché ad oggi una partenza del classe 1991 in questa sessione di mercato non è ancora totalmente esclusa. Come scrive Tuttosport, in Germania segnalano i bianconeri attiva su diversi talenti della Bundesliga a partire da David, 24enne dell'e della Nazionale tedesca che ha attirato l'attenzione delle big europee dopo una stagione da 35 presenze, 3 gol e ben 13 assist con il suo club.Sul taccuino della dirigenza, però, resiste anche il nome di, rientrato aldopo la fine della positiva esperienza in prestito al Lione ma probabilmente solo di passaggio a Londra. E poi c'è Destiny, che però l'non vorrebbe vendere dopo la cessione di Nahuel- altro obiettivo della Juve - all'Atletico Madrid. Per convincere i bianconeri friulani potrebbero non bastare 20 milioni di euro, ma la Signora rimane vigile, perché qualora Alex Sandro dovesse partire cambierebbe tutto. E forse, sulla sinistra, la Juve ha davvero bisogno di nuovi rinforzi.