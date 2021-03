Una sconfitta inaspettata, deludente per come arrivata. Lanon è riuscita ad alzare la cresta contro il, capace di espugnare lo Stadium grazie ad un gol di Gaich, abile nello sfruttare un erroraccio di Arthur in fase di impostazione. In casa bianconera si respira un clima di tensione , una mancanza di serenità che ha colpito anche e soprattutto i, anima e cuore di ogni squadra. In particolare,