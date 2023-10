Wojciech Szczesny è uno dei big della rosa della Juventus, sia come valore tecnico che come peso sul monte ingaggi. Eppure, a un anno e mezzo dalla scadenza di contratto del polacco, la Juve è obbligata a fare delle riflessioni sul futuro. Riflessioni che possono portare solo a due conclusioni: un rinnovo di contratto a lungo termine (2028) a cifre più basse rispetto a quelle attuali, un prolungamento che di fatto porterebbe Szczesny a concludere la sua carriera alla Juve, oppure una cessione durante l'estate del 2024, dalla quale la dirigenza bianconera potrebbe ricavare non molto (esagerando, una decina di milioni), ma sempre di più rispetto allo 'zero' del 2025. Una via di mezzo fra questi due estremi potrebbe essere una soluzione tampone, che consentirebbe, spalmando l'ingaggio, a Szczesny di arrivare fino al 2026, anno del Mondiale, e alla Juve di prendere tempo concentrandosi su altre urgenze. Lo riporta calciomercato.com.