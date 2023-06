Il nome più caldo sul mercato italiano è quello di Davide Frattesi. Da tempo sulla mezzala del Sassuolo duellano Inter e Juventus, con il Milan che però sta per piazzare lo scatto decisivo grazie alla cessione di Sandro Tonali al Newcastle. Il Sassuolo chiede 40 milioni eventualmente riducibili con l’inserimento di una contropartita tecnica e il Milan, ora, è super favorito. Ma nell'incontro di ieri pomeriggio a Milano la Juve ne ha parlato con Carnevali e c’è stato il rilancio del ds Giovanni Manna: come sottolinea Tuttosport, ha (ri)proposto il difensore(di rientro dal prestito all’Empoli) ed eventualmente, ma la richiesta degli emiliani non è scesa sotto i 30 milioni in contanti, anche perché devono tenere conto della percentuale del 30 per cento sull’incasso dovuta per contratto alla Roma. Una rigidità che ha indotto Manna a sibilare un «non c’è nulla».