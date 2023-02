Finora a Torino hanno avuto un impatto decisamente diverso: Angele Leandronon hanno vissuto allo stesso modo, almeno per quanto riguarda il campo, i primi mesi con la maglia della, se è vero che il Fideo, quando le condizioni fisiche glielo hanno consentito, si è sempre rivelato un fuoriclasse imprescindibile mentre il centrocampista non ha mai convinto fino in fondo, tanto che il suo riscatto dal PSG sembra già altamente improbabile. I due argentini campioni del Mondo, comunque, sono ancora grandi amici come ai tempi della loro esperienza in Francia. E lo sono anche le loro mogli, rispettivamente, che approfittano di ogni occasione buona per trascorrere un po' di tempo insieme: l'ultima volta risale a pochi giorni fa, quando le due giovani donne sono andate in "gita" sulla neve con i quattro figli, come hanno poi raccontato sui social attraverso tante belle immagini.