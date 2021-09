Cerca ancora la prima vittoria stagionale, che mira ad ottenere questa sera contro il Malmö per cominciare al meglio almeno la Champions League, dopo le grandi difficoltà in campionato.. Sì, perché un nuovo ciclo giovane comporta alti e bassi con cui fare i conti. Il livello di rischio, rispetto al passato, è aumentato e sui risultati finali incidono moltissimo i quattro sostanziali autogol che si è fatta la Juve, che non venivano contemplati nemmeno nello scenario peggiore.Come scrive Tuttosport, oggi la parola d’ordine è. Ed è ciò che dimostrano il capo dell’area calcio, Federico Cherubini, il vicepresidente Pavel Nedved e l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene, ieri mattina schierati sul prato della Continassa, al fianco del tecnico, a seguire l’allenamento. Un’immagine quasi simbolica dell’aria che tira alla Juventus:. Niente ripensamenti né rimpianti sulle decisioni prese in estate dopo lunghe riflessioni primaverili". La rivoluzione era necessaria, si univa all’esigenza di sostenibilità post crisi Covid, e così il club cerca una nuova strada per vincere passando però dalla riduzione dei costi.