Secondo La Gazzetta dello Sport, per Paulo Dybala la Juve è pronta a sedersi al tavolo per trattare dai 90-100 milioni in su. Nessuno sconto per l'argentino, partirà solo in caso di offerte simili, altrimenti resterà in bianconero anche nella prossima stagione. Intanto, dal quotidiano AS in Spagna, è arrivata oggi una voce rassicurante per i tifosi: "​La Juventus ha già confermato alle persone vicine a Dybala che non è nella lista dei partenti, sorprendendolo con questa notizia. L'attaccante è stato fondamentale nel complicatissimo percorso con Sarri, firmando 17 gol e 14 assist in 46 partite".