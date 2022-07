Nelle ultime ore il mondo bianconero è stato scosso dalla diagnosi legata all'infortunio di Paul Pogba, lesionatosi al menisco nella tournèe estiva e che, molto probabilmente costringerà il francese ad almeno due mesi di stop. A tenere banco però, sono anche le situazioni legate agli obiettivi di mercato, sia in entrata, ma anche in uscita. Una di quelle che sta generando maggior dibattito è legata al futuro di Marko, ancora totalmente incerto di quello che sarà il suo destino.- Fino a qualche giorno fa infatti, sembrava cosa certa il suo approdo alla, sfumato poi a causa di alcuni ripensamenti da parte dell'ex bianconero. Questo ha infastidito e non poco i tifosi Blucerchiati, i quali sarebbero ora scettici se 'accettare' un suo eventuale arrivo. Ma a fare dei passi indietro è stata anche la, club che ha lanciato Pjaca nel calcio che conta e che aveva pensato nelle ultime ore di riappropriarsi del suo cartellino. Pensieri che non hanno avuto vita lunga, dato che ora anche i croati si sarebbero defilati dalla corsa.- La Samp nel frattempo osserva e pensa ad un nuovo piano di convincimento per ottenere il. Ora spetta a Pjaca prendere la decisione finale, ma guardandosi attorno è difficile trovare alternative.