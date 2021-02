Spesso e volentieri, le partite si vincono con le intuizioni, con i cambi dalla panchina. Ne sa qualcosa la Juventus, che come riporta La Gazzetta dello Sport è andata in gol ben 8 volte grazie a giocatori subentrati a gara in corso. Meglio di lei soltanto Atalanta (10) e Napoli (9). Il giocatore più prolifico dalla panchina è Politano, esterno partenopeo, a quota 4 reti, seguito dal compagno di reparto Petagna a 3 e da Muriel della Dea. A quota 2 ci sono McKennie, unico centrocampista nella top ten assieme al compagno di reparto Ramsey, e la coppia orobica Zapata-Lammers.