Triste per non aver conquistato né la Scarpa d’Oro né per aver raggiunto Immobile nella classifica capocannoniere di Serie A, Cristiano Ronaldo sta concentrando tutto se stesso sulla Champions League. Fisico e mente, come insegna da anni, perché è proprio nei momenti decisivi, come quello di venerdì contro il Lione, che il fenomeno portoghese della Juventus dà il meglio di sé. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la differenza di gol tra lui è il club francese è abissale: nell’arco della sua carriera, CR7 ha totalizzato la cifra vertiginosa di 128 reti in Champions, mentre i giocatori del Lione ne hanno segnati dolo 25. 103 gol in più, impressionante.