L'uscita deldalè stata una brutta notizia per tanti, ma di certo non per la. La debacle inattesa (o quantomeno prematura) della Selecao, infatti, equivale per i bianconeri alla possibilità di ritrovare un po' prima del previstoe Gleison, ovvero buona parte di quella difesa che nelle settimane precedenti la sosta ha rappresentato l'arma in più della squadra di Massimiliano, capace di alzare il muro davanti a Wojciech Szczesny come ai tempi d'oro passando dall'ottavo al terzo posto in classifica.- Come scrive La Gazzetta dello Sport, adesso i tre brasiliani si concederanno qualche giorno di vacanza, circa una decina, per riposarsi e mettersi alle spalle la delusione del Qatar. Il programma del loro rientro alla Continassa è ancora da perfezionare, ma(e comunque con due partite in meno nelle gambe rispetto a quanto immaginato a metà novembre). Lo staff della Juve, quindi, avrà un po' di tempo in più per verificarne le condizioni e gestirne il rientro nel migliore dei modi (Danilo e Alex Sandro hanno avuto qualche acciacco): l'obiettivo è quello di riaverli tutti al top almeno per il big match del 13 gennaio in casa del, magari dando spazio nei due impegni precedenti agli italiani.