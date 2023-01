Una partita in difesa. La, come racconta il Collegio di Garanzia del, impugnerà la sentenza della Corte d’Appello che venerdì scorso l’ha condannata a 15 punti di penalizzazione, più svariati mesi di inibizione per i massimi (ed ex) dirigenti della. Per i bianconeri, come raccontato danel pre partita, si tratta di un’ingiustizia contro cui si combatterà in tutte le sedi possibili.Per il quotidiano, la partita si giocherà intanto sulla legittimità della sentenza. Il Collegio di Garanzia del Coni infatti si esprime solo sulla violazione di norme di diritto: decide sulla forma e non sul merito, ovvero può annullare la sentenza, confermarla o rinviare il giudizio alla Corte per un nuovo processo. Ci sarebbe poi la possibilità di ricorrere al Tar del Lazio e quindi al Consiglio di Stato. "In Appello il nodo è sull’ammissibilità della revocazione che ha portato al nuovo processo sulle plusvalenze", racconta Gazzetta. Dal punto di vista della Juve, la domanda è: c'erano davvero fatti per poterlo fare? Per i legali della Juventus, la Procura avrebbe ecceduto i termini per presentare la richiesta.La Juventus aspetta anche di capire perché è stata punita solo lei e non gli altri club coinvolti, dunque il perché della disparità di trattamento. E se la giustizia sportiva non l'aveva ritenuta una regola violata, perché adesso ha cambiato idea? Si farà leva anche sulle intercettazioni, in particolare sulla conversazione di Paratici e Cherubini, quando l'ex capo dell'area sportiva era già al Tottenham. I legali del club invitano all'ascolto inetgrale del dialogo, può cambiare le carte in tavola.