La Juventus ha tenuto la porta inviolata in cinque delle ultime otto partite interne di Serie A contro la Lazio, parziale in cui ha ottenuto ben cinque successi (1N, 1P). La squadra di Maurizio Sarri non trova il successo da tre giornate di campionato (2N, 1P), parziale in cui ha sempre subito almeno due gol: i bianconeri non incassano almeno due reti per quattro gare di fila in Serie A da marzo 1993 con Giovanni Trapattoni in panchina. È quanto riporta Opta.