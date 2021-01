Un dato molto importante sulla Juve viene fuori da un'analisi de La Gazzetta dello Sport: i bianconeri, di fatto, hanno subito più di un gol soltanto quattro volte in questa stagione. In tre partite di queste ultime quattro, cioè Barcellona, Fiorentina e Inter, sono arrivate le sconfitte stagionali registrate fino a questo momento: l'unica volta in cui il gruppo di Pirlo non ha perso, pur subendo 2 reti, è stato a Roma. Doppietta di Ronaldo. La fase difensiva è ancora tra le migliori, ma ieri ha perso... Cristiano! Ronaldo resta l'elemento che 'salva' i bianconeri. Senza i suoi gol, fanno fatica tutti. Difensori compresi.