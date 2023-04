Laesce a testa bassa dal confronto dello Stadium contro il Napoli di Spalletti, incassando quella che è stata la sua terza sconfitta consecutiva in campionato. Gli uomini di Allegri non sono riusciti ad imporre le loro idee di gioco, recando ben pochi pericoli alla porta difesa da Meret. Attacco ancora troppo sterile, con Milik e Soulè che non sembrano intendersi a meraviglia e con il subentrato Vlahovic che non riesce a dare il suo impatto sulla gara, nonostante un pallone lo abbia comunque messo dentro la porta avversaria, dopo che questo però aveva già varcato la linea di fondo prima di giungere sui piedi del serbo.- Ma se nel reparto offensivo le problematiche sono evidenti, non si potrebbe dire lo stesso per quel che riguarda la, sempre vigile e con pochissime sbavature complessive nell'arco dei 90 minuti. Ancheha retto bene e coprendo al meglio la sua posizione, nonostante il suo impiego fino a questo momento è stato pressochè nullo. Così come ha fatto bene anche Federico, in continuo crescendo sia a livello delle prestazioni, ma anche e soprattutto sotto l'aspetto mentale, dove sta emergendo una personalità da 'guerriero' e in parte lo abbiamo visto nel 'pugno' rifilato a Kvaraskhelia.- Inutile soffermarsi poi sull'importanza che haall'interno della squadra. Il brasiliano è, infatti, diventato il vero e proprio leader della Vecchia Signora, essendo ormai un punto di riferimento per tutti i suoi compagni e i tifosi juventini, che vedono in lui la. Anche i numeri sono dalla parte dellaperchè è vero che sono arrivate 3 sconfitte in altrettante gare di campionato, ma in questi 3 match i bianconeri hanno incassato un gol per gara, rispettivamente contro: Lazio, Sassuolo e Napoli. Madama che si conferma comunque tra le prime 3 squadre di Italia ad aver subito meno reti (26) a pari merito con la Roma e dietro solo a Lazio e Napoli, entrambe a quota 21. Numeri e segnali che danno un pò di conforto a tutto il mondo Juve, abituato a ben altri palcoscenici.