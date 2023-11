La difesa delladel prossimo futuro parlerà ancora brasiliano, almeno in parte. Promettono bene, infatti, le trattative per ildi Gleison, che ha ormai definitivamente convinto i bianconeri a puntare su di lui anche per i prossimi anni, e nello specifico fino al 2028. La strategia è la stessa che il club intende adottare anche con altri big come Dusan: abbassare il costo d'ammortamento annuale, spalmare i costi e poi prolungare, in un'ottica di maggiore sostenibilità.- Bremer era stato acquistato nell'estate 2022 per 50 milioni di euro, bonus compresi, dopo un "testa a testa" con l'Inter che ha avuto un esito impronosticabile fino a pochi giorni prima. Il suo contratto è in scadenza al 30 giugno 2027, pertanto il rinnovo andrebbe a coprire solo una stagione in più, sempre con un ingaggio da. La Juve non vuole farselo scappare, convinta che il classe 1997 possa diventare un vero e proprio pilastro per il futuro. La trattativa entrerà nel vivo nelle prossime settimane, non appena si concluderanno quelle ormai in dirittura d'arrivo con Nicolò Fagioli e Manuel Locatelli: Bremer sarà bianconero ancora a lungo.