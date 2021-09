Numeri da incubo, difesa, o meglio, fase difensiva da rivedere. Così Tuttosport ricorda e fa il punto sui numeri di una Juve che deve assolutamente assestarsi: ": l’ultima volta senza gol in Serie A risale a Juve-Spezia 3-0 del 2 marzo 2021.: per trovare un precedente peggiore bisogna andare indietro di 33 anni, alla stagione 1988-89 con Dino Zoff in panchina. Allora i gol presi furono 11".