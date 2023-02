La Juventus ha ritrovato nelle ultime partite la solidità difensiva, non avendo subito gol per tre gare consecutive. In generale, la squadra di Allegri è rimasta a porta inviolata per ben 14 partite su 22 in campionato, ovvero già una in più di quanto fatto l'anno scorso nell'intera Serie A. Una differenza enorme che sarà incrementata da qui alla fine della stagione. Lo riporta la Stampa.