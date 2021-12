La difesa è il reparto al momento più "trascurato" dai rumors di mercato intorno alla Juventus, che si stanno concentrando nell'immediato su centrocampo e attacco.se consideriamo che Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini sono più che veterani, e che una potenziale bandiera come Matthijs De Ligt è continuamente al centro di speculazioni soprattutto alimentate dal suo procuratore Mino Raiola. Facciamo il punto della situazione con l'aiuto della Gazzetta dello Sport:Innanzitutto c'è da premettere che Bonucci, col suo contratto fino al 2024, per il breve-medio termine è un punto fermo.Di De Ligt si è detto: tra Raiola e le clausole rescissorie, non si può stare mai tranquilli al 100% per quanto sia considerato incedibile. Capitan Chiellini dovrebbe finire, a scanso di clamoroso prolungamento, nel 2023. E Daniele Rugani, scadenza 2024 come Bonucci, non ha l'aria di essere inamovibile e indispensabile a lungo termine.Innanzitutto si vedrà se l'Atalanta riscatterà Merih Demiral: se non lo farà, il giocatore rientrerà nella rosa juventina; se lo farà, nelle casse juventine entreranno 25 milioni abbondanti.Altrimenti rimane sempre l'ipotesi di andare a comprare qualcuno. A lungo si è parlato di Milenkovic, o di Rudiger, ora si parla di Gatti del Frosinone, di Bremer del Torino e Romagnoli del Milan. Non è escluso che ci si diriga pure su altri nomi ancora.Ricordiamo, infine, che alla Sampdoria c'è un giovane del vivaio Juve in rampa di lancio come Radu Dragusin, che magari non subito nella prossima annata ma in quella successiva dovrebbe essere pronto al grande salto!