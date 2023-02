Quando la difesa funziona, tutto va per il verso giusto: una teoria tanto semplice quanto vera parlando di, della quale si è avuta l'ennesima prova nel match di ieri contro la, terminato con uno 0-3 che in trasferta non si vedeva dalla fine della stagione con Andrea Pirlo in panchina. Tornata al 100% verdeoro, conpreferito a Federico Gatti che fino a poche ore prima del fischio d'inizio sembrava destinato a una maglia da titolare, allo Stadio "Arechi" la retroguardia bianconera schierata da Massimilianoè apparsa di nuovo quella solida, compatta e insuperabile delle otto vittorie consecutive, tanto da rendere Wojciechinoperoso per pressochè tutti i 90 minuti.Il, insomma, questa volta è merito sostanzialmente dei tre brasiliani, che insieme sembrano proprio funzionare. Bene dunque capitan, sempre prezioso nonostante un po' di naturale stanchezza, così come Gleison, che pare essersi lasciato alle spalle il periodo no. E molto bene anche, che a Salerno ha sfoderato una prestazione sicura concedendosi una serata senza particolari affanni. Una tranquillità, quella della difesa, trasmessa evidentemente anche al resto della squadra, che è così riuscita a conquistare tre punti importanti andando. Certo, non che l'avversaria fosse irresistibile, ma in questa fase sembra difficile pronosticare una vittoria "scontata" per la Juve. Di questi tempi, poi,. E questa difesa sicuramente lo è.