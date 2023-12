Per settimane in casasi è parlato del problema attaccanti e attacco in generale, viste le difficoltà della squadra di Allegri a segnare e soprattutto a far segnare i giocatori offensivi.pochini, soprattutto confrontando i numeri dell'Inter capolista. In particolare, prima della gara con il Frosinone, solo due reti da parte degli attaccanti in 10 partite. I gol di Yildiz e Vlahovic hanno in parte migliorato il dato dell'attacco maSi è passati infatti dai 6 clean sheet consecutivi dopo Sassuolo-Juve, aUna netta differenza, considerando anche che nell'unica partita in cui i bianconeri hanno tenuto la porta inviolata, ovvero con il Napoli, devono "ringraziare" l'errore clamoroso di Kvaratskhelia e una prodezza di Szczesny. Insomma, Allegri nelle ultime settimane non può più contare su una difesa granitica. Ma cosa c'è dietro questo cambiamento?Continuare con lo stesso rendimento che la difesa ha avuto dopo il tracollo con il Sassuolo era impossibile, certo, ma c'è di più nei gol concessi dalla Juve nelle ultime giornate.Contro l'Inter, ci fu la complicità dell'intera difesa; prima Rugani che entra in ritardo, Bremer che non contrasta Thuram e Gatti "fulminato" da Lautaro Martinez. A Genova, altra disattenzione generale, sottolineata da Allegri anche negli ultimi giorni. E a Frosinone, Danilo e Kostic si fanno infilare con troppa facilità.Gol che pesano, perché la Juve fatica a segnare, a volte perché crea poco, altre volte perché non concretizza. Il colpo di testa di Dusan Vlahovic ha evitato che quell'errore difensivo costasse altri due punti, come successo a. Questa Juve però, non può permettersi sbavature dietro. O forse, se non si riesce a recuperare quella solidità che Allegri chiede sempre, si deve cambiare approccio. La Juve, nell'ultimo periodo,Monza, Genoa e Frosinone lo dimostrano.Fondamentrale accorgersi di ciò, prima che l'Inter fugga davvero.