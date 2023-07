Come racconta Gazzetta, gli allenamenti negli States consentono di farsi un’idea su come Max stia lavorando e su che impostazione voglia dare alla nuova squadra.: Allegri vuole una squadra che sappia adattarsi alle varie situazioni di gioco e non ha in mente un solo modulo, ma diverse soluzioni per sfruttare al meglio le qualità dei suoi calciatori.