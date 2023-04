Tornare alle origini? Questa la domanda dopo la sconfitta contro la Lazio. E per origini,. Un'idea abbandonata praticamente subito, complice l'infortunio di Di Maria, l'assenza di Pogba, il ritardo di Chiesa nel tornare a disposizione e un assetto difensivo che non convinceva.Ed ecco il passaggio alla difesa a tre e al 3-5-2, a partire dal derby di andata con il Torino. Un cambiamento grazie al quale, nel momento più complicato della stagione, Allegri è riuscito a invertire l'andamento e a ritrovare la sua Juve, fatta di solidità, di equilibrio e di conseguenza, di vittorie.Tutto confermato, anche quando Di Maria è tornato con continuità a disposizione. L'argentino, nel ruolo inedito di seconda punta libero di muoversi su tutto il fronte offensivo, ha trascinato la squadra tra gennaio e febbraio. Ma ora?, mentre nella mezz'ora finale contro la Lazio, partendo da destra, è tornato protagonista e a suo agio.Il 4-3-3 dell'ultimo spezzone di partita ha convinto, anche se in una situazione in cui la Juve era costretta ad attaccare. Adesso che il reparto offensivo è per la prima volta al completo, forse, c'è bisogno di osare un po' di più. Nell'emergenza, il 3-5-2 ha salvato la stagione. Per renderla davvero positiva però, potrebbe non bastare, non ora che la Juve ha quasi tutti i suoi big a disposizione