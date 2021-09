Una vera e propria dichiarazione d'amore, non c'è altro modo per leggere il messaggio post partita di Locatelli che, attraverso i suoi canali social, ha postato una foto dell'esultanza di oggi, scrivendo: "Cuore bianconero". Oggi, il centrocampista ha coronato il sogno di segnare un gol decisivo con in dosso la maglia del suo cuore, per la squadra tifata fin da bambino.