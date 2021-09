Attraverso i propri canali, laha comunicato il responso delle analisi a cui si è sottoposto questa mattina Alvaro: "Per Alvaro Morata una lesione muscolare di basso grado del bicipite femorale della coscia destra". L'attaccante spagnolo, così come Dybala, rientrerà in gruppo e sarà a disposizione di Allegri dopo la sosta. L'obiettivo, quindi, è fissato per la super sfida contro la Roma di Mourinho del 17 ottobre.