La Gazzetta dello Sport racconta della delusione di Dybala per come sono andate le trattative con la Juventus:



"Esternazioni che probabilmente non gli sono mai state perdonate, così come la non esultanza polemica dopo la rete all’Udinese, con lo sguardo torvo rivolto verso la tribuna, che non è piaciuta né ai vertici societari né alla proprietà. Paulo è un istintivo, ha sofferto perché crede che la Juventus non sia stata sincera con lui, avrebbe preferito che gli avessero detto dritto in faccia che il club a gennaio aveva cambiato idea sul rinnovo invece di scoprirlo dai giornali".