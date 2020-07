Anche il presidente del Coni Giovanni Malagò è sceso in campo per omaggiare Gigi Buffon, che con la partita di ieri contro il Torino ha raggiunto le 648 presenze in Serie A, record assoluto del nostro campionato. Ecco la dedica pubblicata sui social: "648 volte complimenti. Gianluigi Buffon scrive un'altra pagina di storia, diventando il recordman di presenze in serie A. Una leggenda senza età, davanti a miti del calcio come Paolo Maldini, Francesco Totti, Javier Zanetti e Gianluca Pagliuca. Bravo Gigi".