Oggi è la festa di tutte le mamme del mondo. Una festa che assume anche un’importanza maggiore in un periodo come questo, dove tutti hanno riscoperto la sacralità e i valori della famiglia. Molti giocatori della Juventus hanno dedicato un post social per l’occasione, tra cui Juan Cuadrado, che ha rivolto un messaggio d’amore a sua madre e a sua moglie, madre dei suoi figli: “Sono orgoglio della mamma che Dio mi ha dato per i miei figli. Oggi è una giornata felice per tutte le mamme del mondo, specialmente per la mia, continua a donare il tuo amore alla famiglia”.