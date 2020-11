7









Decisione presa. Rinnovo o non rinnovo? No, questo non è ancora il momento di deciderlo. Ecco perché la Juventus ha voluto rimandare ogni discorso sul rinnovo di Giorgio Chiellini al 2021. Tutto come da programma, in accordo con il difensore: solo in primavera le parti si troveranno per discutere un eventuale prolungamento. Il motivo? Per lo più fisico. Chiellini e la Juventus sono pronte a dirsi ancora sì, qualora le condizioni fisiche siano ottimali e il giocatore possa dare il proprio contributo. Questioni di rispetto, non di cifre, e voglia di sentirsi una risorsa, mai un peso. Altrimenti il futuro è scritto: ritiro e inizio di una nuova avventura per cui si prepara da tempo. Il dirigente, sempre alla Juve. VOLONTA' - E' la sua volontà, chiara e limpida, ribadita più volte ed emersa ancora maggiormente nelle difficoltà di questo inizio stagione, dopo un anno trascorso a recuperare dalla lesione del legamento crociato del ginocchio. Troppi infortuni e problemi muscolari, che lo costringono a stare fuori dal campo e che danneggiano quella Juve di cui è capitano e primo tifoso. Ultima la lesione al bicipite femorale della coscia sinistra che lo obbligherà a stare fuori per un mese. L'obiettivo è esserci il più possibile, per quest'anno e per un nuovo sì, se il fisico lo permetterà.