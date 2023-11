Un ritorno atteso è in vista, poiché domani Matiassi recherà aper la sfida di Coppa Italia contro la squadra di Juric. Il giocatore è travolto da un turbine di ricordi dell'anno precedente, quando indossava la maglia della Juventus.Come racconta Calciomercato.com, non è da escludere che la, alla ricerca di un esterno offensivo, possa richiamare Soulé già a gennaio. Nonostante la volontà deldi mantenere il giocatore per l'intera stagione, potrebbero essere aperti a trattative se ci fosse un'esigenza particolare da parte della Juve. Tuttavia, in tal caso, il Frosinone richiederebbe probabilmente un compenso in cambio. ULa decisione finale dipenderà in gran parte da, che osserva attentamente la crescita di Soulé. L'allenatore sta valutando se il giovane sia pronto per tornare subito a Torino o se sia meglio lasciarlo al Frosinone fino alla fine della stagione, dato che sta dimostrando prestazioni eccezionali. Il giocatore è diventato un elemento chiave per Di Francesco, e con la doppietta segnata contro il Cagliari, si posiziona come il secondo migliore giocatore del 2003 in termini di gol nei principali cinque campionati, dietro solo a Jude Bellingham, che sta raggiungendo risultati eccezionali con il Real Madrid.