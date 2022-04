Filippo Ranocchia si sta giocando un posto in Serie B con il Vicenza dopo una stagione a dir poco travagliata. Per Ranocchia, in vista della prossima stagione, all'orizzonte c'è una nuova esperienza, sempre a titolo temporaneo. In entrambi i casi, così come Fagioli, Ranocchia non rientrerebbe nel limite degli 8 slot imposti dalla Fifa perché cresciuti nel settore giovanile bianconero e Under 21.