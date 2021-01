La Juventus è molto soddisfatta dei suoi acquisti conclusi in prestito. Non solo Federico Chiesa, che rientra praticamente nei colpi a titolo definitivo, ma soprattutto Alvaro Morata e Weston McKennie. E ora?



Come scrive calciomercato.com, l'acquisto definitivo di Morata costerebbe altri 45 milioni oltre ai 10 di prestito già versati all'Atlético Madrid, l'ipotesi alternativa è prolungare il prestito per un altro anno pagando altri 10 milioni. Ma l'agente ha confermato come la Juve sia contentissima di Alvaro e pianifichi di tenerlo con sé, per questo l'acquisto definitivo è già un pensiero importante nei piani estivi: si può provare a trattare sul prezzo come fatto dal PSG per Mauro Icardi con l'Inter, magari con contropartite tecniche, ma di certo l'Atlético non farà regali. Partita aperta col futuro di Morata sempre più bianconero. Lo stesso che attende Weston McKennie, destinato a rimanere ed essere acquistato se continuasse così: Paratici lo ha pescato in prestito oneroso con un grande colpo, oggi i 18,5 milioni del riscatto sono più di un'ipotesi ma già un tema di cui si è discusso internamente. Oltre 60 milioni per due giocatori di cui la Juve è contenta, le cessioni dovranno aiutare ad avallare entrambe le operazioni. C'è tempo, ma la strada è quella giusta verso il doppio sì.