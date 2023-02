All'andata è stato decisivo con il gol della vittoria, poi il vuoto della pubalgia, un Mondiale frustrante e un mercato che poteva riservare clamorosi ribaltoni con le big di Premier League, Manchester United in testa, molto minacciose. Tutto alle spalle per Dusan, tornato a disposizione della Juve e anche a segnare nella serata di Salerno tre giornate di campionato or sono. L'infortunio di Milik ha accelerato i tempi del reinserimento del serbo dopo il recupero dall'infortunio, ma nell'ultima gara, a Nantes in Europa League, Allegri gli ha preferito Moise Kean. Così non dovrebbe essere martedì nella stracittadina che vale il settimo posto. Lo scrive Calciomercato.com.