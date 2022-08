Come racconta Gazzetta, in attesa dello sbarco dell’argentino a Torino, Federico Cherubini e gli uomini mercato bianconeri stanno delineando il futuro del resto della mediana con conferme e cessioni. Ieri mattina, proprio mentre aumentava l’ottimismo sul fronte Paredes, è stato dato il via libera al prestito di Nicolòal Monza. Nessun diritto di riscatto, ma una sola stagione in Brianza per poi tornare alla Juve con un carico di esperienza in Serie A in più. Dunque, non è finita la storia tra la Juventus e Rovella.