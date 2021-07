Come raccontato anche ieri su IlBianconero.com, e confermato questa mattina dal Corriere dello Sport,sembra adesso destinato a un altro anno di prestito, per crescere e maturare. Soprattutto, per trovare lo spazio che merita un talento come il suo. Dunque, Rovella inizierà il ritiro con Ballardini, in programma a Neustift dal 12 al 24 luglio, in attesa di una decisione definitiva da parte delle due società. Ma il giocatore sembra sempre più destinato a una stagione con il Genoa. L'ultima, forse.