La Juventus non ha intenzione di riaccogliere Aaron Ramsey alla Continassa, almeno non per una permanenza di un altro anno. Il centrocampista è in prestito ai Glasgow Rangers ma qualora non venisse riscattato a fine stagione dovrebbe tornare a Torino, dove ha un contratto da oltre 7 milioni annui fino al 2023. Una soluzione non percorribile, evidenzia Tuttosport, perché i bianconeri punterebbero alla risoluzione del contratto.