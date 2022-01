Si delinea sempre di più la permanenza di Kaio Jorge alla Juventus. Per l'attaccante brasiliano, in questi ultimi giorni di mercato, si sono fatte avanti diverse squadre in Italia e all'estero. E il suo nome era stato inserito anche nella trattativa che avrebbe potuto portare Nandez alla Juve. Nelle ultime ore, però, la decisione: come riportato anche da Sky Sport, Kaio resterà. Non ci sono i margini, né il tempo per una sua cessione; e anche Allegri ha espresso la volontà di tenerlo.