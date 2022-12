Come da lui stesso annunciato ai tifosi, fuori dai cancelli della Continassa, nei prossimi giorniriprenderà ad allenarsi con la squadra, dopo l'infortunio patito contro il Lecce. Sul fronte futuro, però, non ci sono dubbi: la Juve punta su di lui e lo terrà in prima squadra, prima la firma sul rinnovo; tutto fatto, sarà un calciatore di Madama fino al 2027.