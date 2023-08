Benedetti giovani. Il mercato non è più un'esigenza, secondo Tuttosport. Anche perché - da Fagioli a Miretti, passando per Nicolussi Caviglia - il vivaio negli ultimi anni ha sfornato parecchi talenti in grado di implementare la rosa. E il discorso vale anche in altre zone del campo, come al centro della difesa:ha sfruttato l’estate per mettersi in mostra e Allegri pare intenzionato ad assicurargli, fin da subito, spazio in squadra.