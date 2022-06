La Juventus lavora per definire la rosa della prossima stagione. Tra i temi caldi, quello legato al futuro di Nicolò Fagioli. In questo senso, la prossima settimana sarà decisiva: la dirigenza bianconera incontrerà l'entourage del centrocampista, per discutere e trovare un accordo sul rinnovo e poi studiare il piano per il futuro prossimo del calciatore.