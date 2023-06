Come racconta Gazzetta, il futuro disembra deciso. Acquistato la scorsa estate e subito girato al Bologna, il difensore esterno avrebbe fatto comodo alla Juve già nei mesi scorsi, ma a gennaio gli emiliani hanno preferito tenerselo stretto. E infatti è sceso in campo 32 volte, per un totale di 2172 minuti, partendo titolare in 25 occasioni. Fra i giovani è quello che ha più chance di restare nella rosa bianconera che affronterà la prossima stagione.